Flotilla Corrado | Così Israele ci ha sequestrati Ora il governo Meloni scelga da che parte stare’

Hanno vissuto giorni molto difficili gli attivisti della Global Sumud Flotilla, abbordati e arrestati dalle forze israeliane nel mezzo del Mediterraneo. Anche l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado parla di un “rientro molto traumatico”, preceduto da ore di incertezza e angoscia.Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sono tornati in Italia i parlamentari italiani arrestati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla - Sono arrivati a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani che venerdì mattina erano stati liberati, dopo essere stati arrestati dai militari israeliani per aver partecipato all ... Segnala ilpost.it

Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea - Una nota della Farnesina ha fatto sapere che Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi saranno rimpatriati questa mattina ... quotidiano.net scrive