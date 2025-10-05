Flotilla Bologna col fiato sospeso | Ore terribili per Irene Soldati e Sara Masi trattenute in Israele

Grande preoccupazione a Monte San Pietro per le sorti di Irene Soldati, una delle due attiviste bolognesi trattenute dal Governo israeliano dopo aver partecipato alla Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.La sindaca Monica Cinti ha voluto affidare a Facebook un messaggio pubblico: “Non mi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna per Global Sumud Flotilla: "Saremo sentinelle, rischiano la vita"

Flotilla per Gaza, 4.000 in presidio a Bologna. L’assessore Ara contestato lascia la piazza

Pentolini, bandiere e striscioni: Bologna scende in piazza per la Flotilla verso Gaza | VIDEO

Flotilla, Bologna aspetta Sara Masi e Irene Soldati. Le famiglie: «Ore terribili, non sappiamo come le trattano»

Mentre cortei e manifestazioni a sostegno della Flotilla e della Palestina bloccano l'Italia, Ryanair "ha dirottato 26 voli su Forlì per scappare dallo sciopero generale". Questa la denuncia di Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil Bologna, dal palco

Corteo a Bologna per Flotilla, zona stazione devastata. Guerriglia tra bombe carta e lacrimogeni. "Treni, circolazione fortemente rallentata" - Treni sospesi fino a tarda notte, poi la circolazione è ripresa ma è "fortemente rallentata" a Bologna centrale.

Flotilla, Maiorino: da Salvini modi beceri su cortei e scioperi - "Mi pare che Salvini faccia il ministro dei Trasporti non degli Interni, mi sembra un modo preventivo davvero becero di trattare italiane e italiani che sono stati col fiato ...