Flotilla bendati derubati e umiliati | il racconto del giornalista Alessandro Mantovani
L'arresto in mare e il ritorno in Italia. Alessandro Mantovani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, racconta la sua esperienza a bordo della missione Global Sumud Flotilla, fermata dalla marina israeliana a 60 miglia dalla Striscia di Gaza. Tra i 26 italiani rimpatriati, Mantovani descrive i momenti di confusione e umiliazione subiti durante il fermo: «Esco dal carcere con solo la divisa fornita dal personale. Non mi restituiscono documenti, carte di credito né vestiti. Riprendo soltanto il passaporto mentre sono già sull'aereo per Istanbul, dopo 72 ore tra caldo soffocante, gelo, occhi bendati e polsi legati».
