Floridia mente due volte Non può restare al suo posto

Incolta sul fatto, Barbara Floridia aveva due possibilità per uscire dal guaio istituzionale in cui si è cacciata: stare in silenzio e lasciar passare ’a nuttata; scusarsi e voltare pagina. Invece no, ha scelto una terza via, sostenere l’insostenibile. Così ha mentito due volte: la prima, quando ha pubblicato un suo video-commento tagliando la prima parte del mio intervento a Realpolikit (Rete4) stravolgendone il senso; la seconda, quando ieri si è arrampicata sugli specchi: «Non ho mai detto - né pensato - che Sechi volesse affondare la Flotilla con l’equipaggio a bordo». Riepilogo: Floridia non dice e non pensa, ma fa il contrario di quel che dice di non dire e di non pensare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

