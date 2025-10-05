Florenzi ripensa allo scudetto 2021-22 vinto contro l’Inter | Fisicamente eravamo più forti grazie a quel fattore
Inter News 24 . Le parole dell’ex Milan. Negli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi, ex difensore del Milan e ritiratosi da qualche mese dal calcio giocato, ha commentato il momento vissuto dalla squadra di Massimiliano Allegri, facendo un parallelo con la stagione in cui i rossoneri conquistarono lo scudetto nel 2021-22 davanti all’ Inter. Il terzino romano ha spiegato come, a suo avviso, disputare una sola partita a settimana possa rappresentare un vantaggio significativo per chi lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
