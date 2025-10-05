Florenzi | Al Milan oggi ci sono basi importanti Leao? Non è normale Non ha capito che …

Alessandro Florenzi, ex difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Florenzi: “Al Milan oggi ci sono basi importanti. Leao? Non è normale. Non ha capito che …”

Ex Milan, Florenzi lascia il calcio: “Grazie di tutto, amico mio”

La magia col Barça, l'Europeo, lo scudetto col Milan e troppi infortuni: Florenzi dice stop

Ex Milan, Florenzi annuncia il ritiro dal calcio giocato: la clip | VIDEO

LA DEDICA SPECIALE DI CAMARDA A FLORENZI! #Camarda firma il suo primo gol in #SerieA al 94’ con il #Bologna! ? Un gol pesantissimo, dedicato a una persona speciale: #AlessandroFlorenzi, suo ex compagno al #Milan ? Vai su Facebook

Florenzi: “Oggi al Milan ci sono basi importanti per il futuro. Leao non ha ancora capito quanto è forte” - Le parole di Alessandro Florenzi, ex terzino con un passato anche tra Roma e Milan, a Sky Calcio Club dopo Juventus- gianlucadimarzio.com scrive

Florenzi fa notare: "Il Milan è tutta un'altra squadra. E Allegri sa come si vince la Serie A" - Presente come ospite d'eccezione agli studi di Sky Sport per il 'Sunday Night', l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha preso. Da tuttomercatoweb.com