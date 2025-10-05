Un maldestro (e peraltro inutile) tentativo di furto ha danneggiato seriamente la teca con l’affresco su tela del Santuario di Santa Maria delle Grazie in frazione Binzago. Lo sconcertante episodio, che ha suscitato forte indignazione in tutta la comunità della frazione più antica di Cesano Maderno, si è verificato venerdì pomeriggio verso le 14.30. Opera, quasi certamente, di due balordi senza alcuna cognizione di quello che stavano facendo. Non si esclude che possano essere sbandati o tossicodipendenti alla ricerca di denaro facile. Per procurarselo hanno provato a sottrarre la corona dorata della Vergine, nell’affresco su tela posizionato al centro dell’abside e custodito in una teca di vetro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Flop dei ladri in Santa Maria. Rompono il vetro e fuggono