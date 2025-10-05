Al Grande Fratello 2025 c’è spazio anche per una laureata in Scienze Politiche. Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che, nel corso della seconda puntata del reality show, in onda domani sera su Canale 5, farà il suo ingresso in casa la romana Flaminia Romoli. Chi è Flaminia Romoli. Flaminia Romoli, romana, classe 94, è laureata in Scienze Politiche alla LUISS e ha un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Si è occupata di marketing in diversi settori e attualmente lavora alla CEOforLIFE d i Roma come specialista di eventi. La nuova concorrente del Grande Fratello parla due lingue (inglese e spagnolo). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Flaminia Romoli al Grande Fratello 2025