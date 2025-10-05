FIRMA FINO AL 2029 | Napoli accordo con il top player | Altro rinnovo dopo Politano e Vergara
FIRMA FINO AL 2029: Napoli, accordo con il top player Altro rinnovo dopo Politano e Vergara"> Il Napoli ha deciso di blindare un altro calciatore dopo i rinnovi di Politano e Vergara. Contratto sino al 2029. Il Napoli continua a muoversi con decisione sul fronte dei rinnovi contrattuali, dando seguito a una linea chiara voluta dalla società e condivisa da Antonio Conte. Dopo il successo di inizio stagione e i primi segnali incoraggianti sul campo, la dirigenza azzurra vuole blindare i propri uomini chiave. Il primo passo è stato il rinnovo di Matteo Politano fino al 2028, un giocatore che con Conte ha trovato un ruolo centrale nello scacchiere tattico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
