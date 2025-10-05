Firenze torna la Domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei
Firenze, 4 ottobre 2025 - Nella giornata del 5 ottobre torna la Domenica Metropolitana e tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. Per le famiglie con bambini a Palazzo Vecchio sono in programma: La favola della Tartaruga con la vela e la visita animata Vita di corte. Fino al 26 ottobre rimarrà aperto il Forte Belvedere, dove è stato allestito Firenze Forma Continua Lab, dedicato all’evoluzione urbana della città nella forma di un’installazione-laboratorio, in cui l'apporto del pubblico è centrale: qui sono previste un’attività per famiglie con bambini alle 15 e una visita partecipata per giovani e adulti alle ore 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it
