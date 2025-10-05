Firenze in un bar caffè a un euro solo per i residenti

Il caffè del fiorentino: il solito espresso, servito al bancone, ma stavolta a cambiare è il prezzo. Uno storico bar di piazza della Signoria ha cercato un modo per far tornare i fiorentini a vivere il centro della loro città, e lo ha trovato con un prezzo dedicato a chi risiede a Firenze o nei comuni limitrofi: 1 euro anziché un euro e 80. Per avere lo sconto basta avvicinarsi alla cassa, chiedere il caffè del fiorentino ed esibire un documento d'identità. E se tra i rincari e i prezzi folli per turisti, con questa iniziativa c'è chi si sente di nuovo a casa propria, non manca chi la trova un'ingiustizia verso chi, ogni giorno, sceglie Firenze come meta da visitare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

