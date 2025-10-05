Firenze in scena ‘Rhythm Of The Dance’ | viaggio tra musiche e danze irlandesi
Firenze, 5 ottobre 2025 – Sono 25 anni di tour in oltre 50 Paesi e 7 milioni di spettatori per uno show che porta sul palco il fascino e la passione della cultura irlandese, coinvolgendo il pubblico in un vortice di ritmo, musica e coreografie. “ Rhythm Of The Dance”, il grande spettacolo della National Dance Company of Ireland, torna a Firenze per una data al Teatro Verdi, giovedì 9 ottobre. Inizio ore 20,45. I biglietti (posti numerati da 34,50 a 59,80 euro) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.itpunti-vendita tel. 055.210804). Info tel. 🔗 Leggi su Lanazione.it
