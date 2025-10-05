firenze arrivano i negramaro in concerto al mandela forum

Firenze, 5 ottobre 2025 - Tutto pronto per il ritorno dei Negramaro a Firenze. Giuliano Sangiorgi e compagni saranno in concerto domenica 12 ottobre al Mandela Forum, nell’ambito del Negramaro Palasport 2025, il nuovo tour che li sta portando sui palchi delle principali città italiane. Dopo il trionfale live di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025, dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese, e il successo dell’ ultimo album “Free Love” (Sugar), Negramaro Palasport 2025 sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del disco, accanto ai classici del loro repertorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

