Firenze Angelo Branduardi in scena con ‘Il Cantico’ di Francesco d’Assisi

Firenze, 5 ottobre 2025 - Un viaggio musicale e spirituale nella vita e nelle parole di San Francesco d'Assisi. In occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, Angelo Branduardi sarà sabato 11 ottobre al Teatro Verdi di Firenze con il nuovo spettacolo “ Il Cantico ". Riprende così dalla Toscana la serie di concerti che, nelle prossime settimane, vedrà protagonista Angelo Branduardi in grandi città come Torino, Roma, Milano, Venezia. Inizio ore 20,45. I biglietti – posti numerati da 25 a 57,50 euro - sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatroverdifirenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

