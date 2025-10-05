Fioretti sfida la sua Milano | Ventidue anni di Olimpia Peterson mi chiamava Spielberg perché

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo storico assistente ha lasciato Milano per cominciare a 52 anni il suo percorso da capoallenatore a Tortona: "Ho iniziato a Indiana, con Bobby Knight. Tutto cominciato da due colloqui che mi era sembrato fossero andati male.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fioretti sfida la sua Milano: “Ventidue anni di Olimpia, Peterson mi chiamava Spielberg perché...”

