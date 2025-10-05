Fioretti sfida la sua Milano | Ventidue anni di Olimpia Peterson mi chiamava Spielberg perché

Lo storico assistente ha lasciato Milano per cominciare a 52 anni il suo percorso da capoallenatore a Tortona: "Ho iniziato a Indiana, con Bobby Knight. Tutto cominciato da due colloqui che mi era sembrato fossero andati male.".

Fioretti sfida la sua Milano: "Ventidue anni di Olimpia, Peterson mi chiamava Spielberg perché..." - Lo storico assistente ha lasciato Milano per cominciare a 52 anni il suo percorso da capoallenatore a Tortona: "Ho iniziato a Indiana, con Bobby Knight.

LBA, Fioretti e la 'sua' Olimpia all'esordio da capo allenatore: "Uno scherzo del destino" - Per oltre vent'anni Mario Fioretti è stato uno dei punti fermi dell'Olimpia Milano e in estate ha deciso di fare il grande salto, accettando l'offerta di Tortona e la sfida di esordire da capo allenat ...