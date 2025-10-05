Fiorentina-Roma probabili formazioni e dove vederla in tv
Firenze, 5 ottobre 2025 – Dopo il non esaltante, ma prezioso, successo in Conference League, la Fiorentina cerca conferme e punti ancor più preziosi in campionato. Non sarà facile oggi contro la Roma capolista (12 punti in 5 partite come Milan e Napoli) con molta qualità e l’aggressività intensa delle squadre di Gasperini. La Fiorentina di Pioli non può fallire ancora (3 punti in 5 partite, nessuna vittoria e gioco latitante) ma si trova a dover fare risultato contro una squadra in salute. Pioli ritrova Kean (squalificato in Conference) e potrebbe affiancargli Gudmundsson, mentre a centrocampo potrebbe toccare a Fazzini che si è ben disimpegnato quando è stato chiamato in causa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
