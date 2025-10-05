Fiorentina-Roma | l’ultima vittoria giallorossa al Franchi è targata Fonseca ora Gasperini cerca il riscatto puntando su Ferguson

Archiviata la brutta prestazione europea contro il Lille, la Roma si prepara alla complicata trasferta di Firenze con una classifica che la vede in vetta insieme a Napoli e Milan. Un dato incoraggiante quello dei dodici punti conquistati in cinque gare, ma che non basta per cancellare i tanti dubbi maturati dopo la prova opaca in Europa League. A preoccupare è sicuramente la scarsa vena realizzativa di una squadra che fa fatica anche a produrre occasioni da gol. Per questo motivo Gian Piero Gasperini cercherà risposte dal suo attacco già a partire dalla partita contro la Fiorentina al Franchi, dove la Roma non vince dal marzo del 2021, quando, guidata da Paulo Fonseca, riuscì a strappare i tre punti grazie ai gol di Spinazzola e Diawara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

