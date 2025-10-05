Fiorentina-Roma LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diretta live di Fiorentina-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiorentina - roma

Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari

fiorentina roma live risultatoFiorentina-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Al Franchi la Viola è ancora alla ricerca del suo primo successo in campionato. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Roma Live Risultato