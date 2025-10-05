Fiorentina-Roma LIVE le formazioni ufficiali | Baldanzi dal 1?

Cancellare la sconfitta in Europa League contro il Lille e rialzare immediatamente la testa in campionato: questo è l’obiettivo della Roma, che alle ore 15 affronta la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Match che i giallorossi dovranno affrontare con la giusta mentalità, per continuare il proprio cammino in testa alla classifica, trascorrendo così una sosta tranquilla. Segui la diretta testuale della gara qui su SololaRoma.it. 9 minuti fa 5 Ottobre 2025 14:01 14:01 Fiorentina-Roma, formazioni ufficiali. FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fiorentina-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Baldanzi dal 1?

fiorentina - roma

