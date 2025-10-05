Fiorentina-Roma le pagelle | Soulè decisivo 7,5 male Gudmundsson 4,5

Kean il migliore dei suoi, deludono Gosens e Mandragora. Tra i giallorossi, bene Cristante, Celik, Konè e Dybala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Roma, le pagelle: Soulè decisivo (7,5), male Gudmundsson (4,5)

Serie A. In campo Napoli-Genoa 0-1 dopo i primi 45': azzurri in sofferenza al "Maradona" Fiorentina-Roma 1-2 e Bologna-Pisa 4-0

Fiorentina-Roma, Kean: "Siamo stati sfortunati, loro un'ottima squadra con un grande allenatore"

Fiorentina-Roma 1-2 pagelle: Kean è tornato ma non salva Pioli. Soulé e Cristante fanno volare la Lupa - 2 i top e flop del match: Soulé accende i giallorossi con il gol e con l'assist per Cristante. Come scrive sport.virgilio.it

I voti di Fiorentina-Roma 1-2: Soulé popolerà a lungo gli incubi di Luca Ranieri - Dovbyk tiene palla più del solito, anche se è macchinoso quando deve girarsi. Riporta ilromanista.eu