Fiorentina-Roma le pagelle | Soulè decisivo 7,5 male Gudmundsson 4,5

5 ott 2025

Kean il migliore dei suoi, deludono Gosens e Mandragora. Tra i giallorossi, bene Cristante, Celik, Konè e Dybala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fiorentina-Roma, le pagelle: Soulè decisivo (7,5), male Gudmundsson (4,5)

fiorentina roma pagelle soul232Fiorentina-Roma 1-2 pagelle: Kean è tornato ma non salva Pioli. Soulé e Cristante fanno volare la Lupa - 2 i top e flop del match: Soulé accende i giallorossi con il gol e con l'assist per Cristante. Come scrive sport.virgilio.it

fiorentina roma pagelle soul232I voti di Fiorentina-Roma 1-2: Soulé popolerà a lungo gli incubi di Luca Ranieri - Dovbyk tiene palla più del solito, anche se è macchinoso quando deve girarsi. Riporta ilromanista.eu

