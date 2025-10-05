Fiorentina-Roma 1-2 Soulé | Per la squadra era fondamentale rialzarsi

Matias Soulé è l’MVP di Fiorentina-Roma, con un gol e un assist che hanno permesso alla squadra giallorossa di imporsi con il risultato di 2-1 al Franchi. Al termine della partita, l’attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Dazn: “ È una vittoria molto importante, soprattutto a livello individuale. Dopo quello che è successo in settimana, anche per la squadra era fondamentale rialzarsi, avere la testa già nelle prossime partite che sono molto importanti. Adesso abbiamo due settimane per migliorare quello che dobbiamo migliorare e per continuare subito su questa strada “. Sul momentaneo primo posto in classifica: “ No, ovviamente dobbiamo provare a vincere le partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fiorentina-Roma 1-2, Soulé: “Per la squadra era fondamentale rialzarsi”

In questa notizia si parla di: fiorentina - roma

Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari

Serie A. In campo Napoli-Genoa: gli azzurri provano a rimanere in vetta Fiorentina-Roma 2-1 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Roma, Kean: "Siamo stati sfortunati, loro un'ottima squadra con un grande allenatore" ?http://urly.it/31cdzy #AsRoma - X Vai su X

Fiorentina – Roma 1-2, cronaca e highlights: Pioli ora rischia, Viola ancora a secco di vittorie! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: i giallorossi ribaltano in pochi minuti il gol di Kean, con Soulè e Cristante! Segnala generationsport.it

Fiorentina-Roma 1-2 pagelle: Kean è tornato ma non salva Pioli. Soulé e Cristante fanno volare la Lupa - 2 i top e flop del match: Soulé accende i giallorossi con il gol e con l'assist per Cristante. Da sport.virgilio.it