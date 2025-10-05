Fiorentina-Roma 1-2 | Soulé e Cristante ribaltano la Viola Gasp espugna Firenze

La Roma batte la Fiorentina in rimonta per due a uno nella sesta giornata di Serie A. I giallorossi vanno subito sotto su un pasticcio della difesa e un intervento poco sicuro di Svilar che si fa piegare i guantoni dal destro di Kean. Sotto di una rete la Roma non si abbatte e anzi aumenta i giri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - roma

Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari

Fiorentina-Roma, BALDANZI: "Dobbiamo continuare a lottare e cercare di portare a casa il risultato" https://tinyurl.com/4vwscv77 #AsRoma - X Vai su X

L’ultimo Fiorentina–Roma con Pioli sulla panchina viola risale al 30 gennaio 2019, quando nei quarti di Coppa Italia la Fiorentina superò i giallorossi per 7-1 Per la Fiorentina tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone e reti di Muriel e Benassi, per la Roma, gol - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina – Roma 1-2, cronaca e highlights: Pioli ora rischia, Viola ancora a secco di vittorie! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: i giallorossi ribaltano in pochi minuti il gol di Kean, con Soulè e Cristante! Si legge su generationsport.it

Fiorentina-Roma 1-2: video, gol e highlights - La Roma vince in rimonta e torna in vetta alla classifica, la Fiorentina resta a quota zero vittorie in campionato. sport.sky.it scrive