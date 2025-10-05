Fiorentina-Roma 1-2 rimonta giallorossa con Soulé e Cristante
La Roma espugna il Franchi di Firenze nel match valido per la sesta giornata di Serie A e si porta provvisoriamente in testa alla classifica con 15 punti. Match di grande sostanza per i giallorossi che rimontano dopo lo svantaggio iniziale siglato da Moise Kean con una grande conclusione. Ma Soulé non è da meno e al 22? trova a sua volta un gran tiro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Al 30? il raddoppio è firmato da Cristante, abile a inserirsi di testa su un corner e a bruciare De Gea sul primo palo. La Fiorentina può recriminare per un palo di Kean e una clamorosa traversa di Piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - roma
Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
Fiorentina-Roma, BALDANZI: "Dobbiamo continuare a lottare e cercare di portare a casa il risultato" https://tinyurl.com/4vwscv77 #AsRoma - X Vai su X
Dove vedere Fiorentina-Roma in tv? Dazn o Sky, orario - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina – Roma 1-2, cronaca e highlights: Pioli ora rischia, Viola ancora a secco di vittorie! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: i giallorossi ribaltano in pochi minuti il gol di Kean, con Soulè e Cristante! Secondo generationsport.it
Serie A, Fiorentina-Roma 1-2: Gasp si conferma in vetta, Pioli sempre più a fondo - 1 la Fiorentina al Franchi nel match valido per la sesta giornata di Serie A e si conferma in vetta alla classifica. Si legge su msn.com