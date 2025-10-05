Fiorentina-Roma 1-2 rimonta giallorossa con Soulé e Cristante

La Roma espugna il Franchi di Firenze nel match valido per la sesta giornata di Serie A e si porta provvisoriamente in testa alla classifica con 15 punti. Match di grande sostanza per i giallorossi che rimontano dopo lo svantaggio iniziale siglato da Moise Kean con una grande conclusione. Ma Soulé non è da meno e al 22? trova a sua volta un gran tiro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Al 30? il raddoppio è firmato da Cristante, abile a inserirsi di testa su un corner e a bruciare De Gea sul primo palo. La Fiorentina può recriminare per un palo di Kean e una clamorosa traversa di Piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

