Fiorentina Roma 1-2 | l’ex Juve Soulé e Cristante fan volare i giallorossi Gasperini per ora è solo in testa alla classifica
Fiorentina Roma 1-2: l’ex Juve Soulé e Cristante valgono il successo, Gasperini momentaneamente solo in vetta alla classifica. Una vittoria che vale la vetta solitaria, in una partita decisa dagli ex Juve. La Roma di Gian Piero Gasperini espugna il campo della Fiorentina per 2-1 e si porta, momentaneamente, da sola al comando della classifica con 15 punti. A decidere una sfida vibrante, le reti di Soulé e Cristante, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale firmato da Moise Kean. Botta e risposta “made in Juve”. La partita del Franchi si infiamma subito, ed è un derby a tinte bianconere. A sbloccarla, al 14?, è l’ex attaccante della Signora, Moise Kean, che porta in vantaggio la Fiorentina con un gran gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
