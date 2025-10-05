Fiorentina-Roma 1-2 giallorossi in testa alla classifica

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 5 ottobre 2025 – La Roma manda in archivio in fretta il beffardo ko in Europa League contro il Lille e in rimonta batte 2-1 la Fiorentina, issandosi almeno per ora in vetta alla classifica. Al Franchi è successo tutto in un primo tempo a dir poco scoppiettante. A partire con il piede giusto è stata la Fiorentina che, dopo appena 14°, è passata in vantaggio grazie alla staffilata dalla distanza di Moise Kean, che è così tornato al gol dopo oltre 400 minuti di digiuno. Il vantaggio dei viola ha però resistito appena sette minuti, perché al 21° Soulé ha riequilibrato tutto con un gol di pregevole fattura su assist di Dovbyk. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fiorentina roma 1 2 giallorossi in testa alla classifica

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Roma 1-2, giallorossi in testa alla classifica

In questa notizia si parla di: fiorentina - roma

Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari

fiorentina roma 1 2FiorentinaRoma 1-2, cronaca e highlights: Pioli ora rischia, Viola ancora a secco di vittorie! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: i giallorossi ribaltano in pochi minuti il gol di Kean, con Soulè e Cristante! Come scrive generationsport.it

Fiorentina-Roma 1-2: video, gol e highlights - La Roma vince in rimonta e torna in vetta alla classifica, la Fiorentina resta a quota zero vittorie in campionato. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Roma 1 2