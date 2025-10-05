Fiorentina-Roma 1-2 giallorossi in testa alla classifica
Firenze, 5 ottobre 2025 – La Roma manda in archivio in fretta il beffardo ko in Europa League contro il Lille e in rimonta batte 2-1 la Fiorentina, issandosi almeno per ora in vetta alla classifica. Al Franchi è successo tutto in un primo tempo a dir poco scoppiettante. A partire con il piede giusto è stata la Fiorentina che, dopo appena 14°, è passata in vantaggio grazie alla staffilata dalla distanza di Moise Kean, che è così tornato al gol dopo oltre 400 minuti di digiuno. Il vantaggio dei viola ha però resistito appena sette minuti, perché al 21° Soulé ha riequilibrato tutto con un gol di pregevole fattura su assist di Dovbyk. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
