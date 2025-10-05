Fiorentina-Roma 1-2 Gasperini | Problema alla caviglia per Ferguson Sono contento per i ragazzi
Le reti di Soulé e Cristante hanno permesso alla Roma di battere in rimonta la Fiorentina, imponendosi per 2-1. Al termine del match, Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: “Qualche duello perso nel secondo tempo? Gli spazi erano invitanti, non siamo riusciti ad occuparli bene se non con Dybala. Forse c’era un po’ di fatica e quindi abbiamo pensato a gestire la palla. Abbiamo rischiato ma abbiamo controllato abbastanza bene in un secondo tempo dove non ci sono state grandi ripartenze nostre ma neanche troppi rischi”. Gasperini: “Dybala e Pellegrini hanno tolto continuità alla Fiorentina”. Sull’ingresso di Dybala e Pellegrini: “ In questo momento Dybala e Pellegrini hanno più qualità e hanno prodotto diverse situazioni, sono stati abili a difendere la palla togliendo continuità alla Fiorentina, che altrimenti sarebbe stata molto pericolosa”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
