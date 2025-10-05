Fiorentina-Roma 1-2 Cristante | Siamo primi vittoria fondamentale

Bryan Cristante ha segnato il gol della vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, che ha permesso alla Roma di volare a 15 punti in classifica prima della sosta per le nazionali. Al termine della partita, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Sensazioni? Abbiamo vinto! No, sono stati bravi, sono andati sotto subito, quindi non era facile. È stato difficile, soprattutto in casa loro, ma siamo stati bravissimi a reagire subito e a ribaltare la partita “. Sul gol da capitano: “ Bello, bello. Importante soprattutto perché adesso c’è la pausa per le nazionali. S iamo primi in classifica, quindi era fondamentale questa vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

