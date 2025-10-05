Firenze, 5 ottobre 2025 - Non arriva la vittoria per la Fiorentina, che perde anche nel big match contro la Roma. La squadra di Pioli mostra qualche passo in avanti, ma è chiaro che servano i punti in questo momento. Adesso la sosta, poi in campionato arriveranno Milan, Bologna e Inter, con la trasferta di Vienna di Conference League. Calendario da brividi fino a novembre. Questa l'analisi di Stefano Pioli al termine della gara. “Mi aspettavo un risultato diverso per quello che abbiamo creato. Quando vai in vantaggio in quel modo, alla fine la devi vincere. Avevo detto alla squadra che la Roma è una squadra cinica e noi dovevamo essere come loro ma invece abbiamo subito due gol dove la collaborazione non c’è stata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Pioli: "Non conta il mio futuro, conta fare i risultati. Abbiamo perso per i dettagli"