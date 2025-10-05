Fiorentina Pioli | Il mio futuro non è un problema Ma siamo uniti e pronti a ripartire
Pioli: "Il mio futuro non è un problema, il problema è trovare i risultati che penso la squadra possa ottenere. Siamo tutti uniti, sappiamo che abbiamo un calendario difficile ma lo prepareremo al meglio. Abbiamo qualità e forza per superare prove difficili come quelle che ci aspettano" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
L'ultimo Fiorentina–Roma con Pioli sulla panchina viola risale al 30 gennaio 2019, quando nei quarti di Coppa Italia la Fiorentina superò i giallorossi per 7-1 Per la Fiorentina tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone e reti di Muriel e Benassi, per la Roma, gol
Fiorentina, Pioli: "Il problema non è il mio futuro, servono risultati" - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha commentato così a DAZN l’ennesima sconfitta di questo deludente avvio di campionato da parte della formazione viola che, dopo il ko per 2- msn.com scrive
Fiorentina, Pioli: "Il mio futuro non è un problema. Le prestazioni ci sono, i risultati no" - Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha analizzato così la sconfitta contro la Roma (1- Scrive tuttomercatoweb.com