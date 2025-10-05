Fiorentina Pioli | Il mio futuro non è un problema Ma siamo uniti e pronti a ripartire

Firenzepost.it | 5 ott 2025

Pioli: "Il mio futuro non è un problema, il problema è trovare i risultati che penso la squadra possa ottenere. Siamo tutti uniti, sappiamo che abbiamo un calendario difficile ma lo prepareremo al meglio. Abbiamo qualità e forza per superare prove difficili come quelle che ci aspettano" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

