FIRENZE – Stefano Pioli, dopo la vittoria non entusiasmante contro il Sigma Olomouc, è stato chiaro con la squadra: “Voglio concentrazione e intensità, la Roma (oggi, ore 15 ndr) sarà un banco di prova importantissimo: dobbiamo giocare la partita perfetta”. E speriamo che basti. Non sarà semplice, per una squadra scaraventata laggiù nella bassa classifica, . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Pioli: “Contro la Roma serve la partita perfetta”. Torna Kean con Piccoli. E Gud dietro. Gasp rilancia Dybala. Formazioni