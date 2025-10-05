Fiorentina Pioli a rischio esonero? Cosa filtra dopo il ko con la Roma
. Le ultime sulla posizione del tecnico in casa viola Tre punti in sei partite, tre sconfitte su tre in casa e una piena zona retrocessione. I numeri dell’inizio di stagione della Fiorentina sono quelli di un incubo, e la domanda che circola . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli
Fiorentina, Pioli: “Mi aspettavo di avere più punti”
Fiorentina, Pioli: "L'unione del gruppo non è mai stata in discussione. E sul modulo…"
Pioli Fiorentina, ecco come lavorerà il nuovo mister. Dalla difesa a tre al tridente da sogno, un mix di qualità e corsa: l’analisi della formazione che il tecnico ha già a disposizione
Fiorentina-Roma, Pioli: "I dettagli hanno fatto la differenza, dal punto di vista della qualità non siamo così lontani da loro" ?http://urly.it/31cdzx #AsRoma - X Vai su X
L’ultimo Fiorentina–Roma con Pioli sulla panchina viola risale al 30 gennaio 2019, quando nei quarti di Coppa Italia la Fiorentina superò i giallorossi per 7-1 Per la Fiorentina tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone e reti di Muriel e Benassi, per la Roma, gol - facebook.com Vai su Facebook
Esonero Pioli: arriva subito l’ex Genoa - Ancora una sconfitta per la formazione viola: può arrivare subito l'ex Genoa, la novità ... Si legge su calciotoday.it
Gol e assist, Soulè trascina la Roma contro la Fiorentina (1-2). Pioli a rischio esonero? - Succede tutto nel primo tempo con un gran gol di Kean al 14' servito in profondità da Nicolussi Caviglia dopo che Mancini ha perso palla scontrandosi con Celik. Lo riporta sportpaper.it