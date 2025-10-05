Fiorentina le pagelle Kean torna bomber Gudmundsson in crisi

Firenze, 5 ottobre 2025 – Fiorentina-Roma 1-2, le pagelle viola. De Gea 5,5 - Non precisissimo sul colpo di testa di Cristante, con la mano che si piega accompagnando il pallone in porta. Per il resto una giornata in ufficio senza patemi, anche perché sul colpo da biliardo di Soulè può poco. Pongracic 6 - E’ il più stranamente nervoso della retroguardia, anche perché zampetta lesto dalle sue parti Baldanzi, cliente scomodo per velocità e tecnica. Rischia di sbandare un paio di volte ma è bravo a recuperare posizione e pallone. Ma è ancora lontano dai suoi standard. Marì 6 - Si prende cura di Dovbyc che usa il fisico e lui va a nozze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, le pagelle. Kean torna bomber, Gudmundsson in crisi

