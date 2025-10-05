Fiorentina | illude Kean ma la Roma vince 1-2 Terza sconfitta in casa E’ crisi e zona retrocessione Non c’è squadra Pagelle

Pioggia di fischi per la Fiorentina. Che perde con la Roma (1-2) la terza partita in casa, precipita in classifica e in una crisi profonda. Mai pensato che potesse succedere una cosa del genere con il ritorno di Stefano Pioli. C'è stato solo un lampo in un pomeriggio di sole diventato color tenebra: il gol di Kean, che ha portato in vantaggio la Viola, ha illuso, ha fatto sperare. Ma il centrocampo fragile e la difesa debole hanno aperto la strada al successo della Roma. Meritato, grazie ai gol di Soulè e Cristante L'articolo Fiorentina: illude Kean, ma la Roma vince (1-2). Terza sconfitta in casa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

