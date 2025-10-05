Fiorentina Franchi ancora amaro | Kean illude ma passa la Roma
Fiorentina – Roma 1-2 FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì (30’st Comuzzo), Ranieri; Dodo (36’st Fortini), Nicolussi Caviglia, Mandragora (30’st Dzeko), Gosens; Fazzini (22’st Ndour), Gudmundsson (1’st Piccolli); Kean. Allenatore: Pioli. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley (36’st Ziolkowski), Cristante, Koné, Tsimikas (22’st Rensch); Soulé (36’st El Aynaoui), Baldanzi (14’st Pellegrini); Dovbyk (14’st Dybala). Allenatore: Gasperini ARBITRO: Colombo di Como RETI: 14? Kean, 22? Soulé, 30? Cristante NOTE: Ammoniti Cristante, Gudmundsson, Tsimikas, Wesley, Marì FIRENZE – Una serata amara per la Fiorentina, che al Franchi viene sconfitta 2-1 dalla Roma di Gian Piero Gasperini, in una partita intensa, vibrante, ricca di emozioni ma dal finale ancora una volta beffardo per i viola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
