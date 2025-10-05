Finto video di Giorgia Meloni lancia investimenti | coppia truffata per 10mila euro

Pesaro, 5 ottobre 2025 – Tre pensionati di circa sessant’anni truffati per più di 25mila euro: è questo il conto salato che la nuova frontiera del crimine digitale ha già lasciato nella nostra provincia. Due coniugi hanno versato oltre 10mila euro dopo aver visto un video “verosimile” in cui la voce e l’immagine di una finta premier Giorgia Meloni sembravano sponsorizzare un investimento; un’altra vittima ha perso circa 15mila euro seguendo un’offerta di lavoro che richiedeva operazioni su criptovalute. Due storie diverse, su cui indaga la polizia della questura di Pesaro, stesso copione: promesse artificiali, soldi reali spariti nel nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finto video di Giorgia Meloni lancia investimenti: coppia truffata per 10mila euro

In questa notizia si parla di: finto - giorgia

Disavventura per Giorgia Palmas. L'ex velina sposata con Filippo Magnini, protagonista a Ballando con le Stelle, ha denunciato di essere stata vittima di un furto sul treno da Milano a Roma probabilmente proprio per andare a partecipare alla trasmissione di - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sulla Flotilla: "Pericoloso e irresponsabile insistere". Conte: "Avete finto di non vedere un genocidio" - A margine del Consiglio europeo di Copenaghen, la premier critica la missione navale diretta a Gaza: “Non capisco perché insistere in questa fase delicata”. Come scrive ilfoglio.it

Giorgia Meloni, video messaggio: “Continueremo a combattere con la forza” - Giorgia Meloni interviene all’evento ECR con un videomessaggio. Riporta newsmondo.it