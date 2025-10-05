Fine vita Massoli Ass Luca Coscioni | Laura non sarà dimenticata sua testimonianza combatte ancora per noi

Orvieto, 5 ott. (Adnkronos) - “Laura ha festeggiato la vittoria che le ha permesso di fare il fine-vita a casa, accanto a me. Quel che resta del percorso è il ‘Non rassegnatevi mai' e deriva dal fatto che Laura, nonostante avesse avuto il via libera a procedere, non ha smesso di combattere anche per tutti noi. Il diritto di autodeterminazione spetta a tutti, contrariamente a quanto il Governo e parte della Chiesa vuole farci credere”. Sono le parole al XXII congresso dell'Associazione Luca Coscioni di Stefano Massoli, marito di Laura Santi, a Orvieto. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sui nuovi obiettivi e le azioni politiche del 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

