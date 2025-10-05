Fine vita Ass Coscioni | Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare
Roma, 5 ott. (Adnkronos) - ''Il requisito del trattamento di sostegno vitale, introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2422019, continua a produrre gravi discriminazioni. In questi anni ha determinato otto volte in Corte costituzionale, sei procedimenti penali in corso e coinvolto 40 volontari dell'associazione Soccorso Civile fondata da Marco Cappato, che hanno scelto l'autodenuncia dopo aver accompagnato persone malate in Svizzera per accedere al suicidio assistito. L'ultimo caso è quello di Paola, 89 anni, affetta da parkinsonismo avanzato. Pur lucida e capace di autodeterminarsi, non dipendeva da trattamenti di sostegno vitale e quindi in Italia non avrebbe potuto esercitare la sua scelta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: fine - vita
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
La Toscana è stata la prima regione in Italia ad approvare una legge sul fine vita, colmando un vuoto normativo. Occorre però adesso una norma nazionale che formalizzi quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019. La nostra leg - facebook.com Vai su Facebook
Fine Vita, l'appello di Ada: «Ogni attesa imposta è una tortura in più» - X Vai su X
Fine vita, Massoli (Ass. Luca Coscioni): “Laura non sarà dimenticata, sua testimonianza combatte ancora per noi” - “Laura ha festeggiato la vittoria che le ha permesso di fare il fine- Si legge su msn.com
Fine vita, Ass. Coscioni: "Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare" - Il requisito del trattamento di sostegno vitale, introdotto dalla sentenza ... Scrive adnkronos.com