Finché trascrizione non ci separi | storia di un matrimonio mai esistito perché il prete è smemorato
Si sono sposati davanti a Dio, con tanto di rito concordatario, fedi al dito e applausi sul sagrato. Ma per lo Stato italiano quel matrimonio non è mai esistito. A causare tutto, un errore burocratico clamoroso: il parroco non ha mai trascritto l’atto di matrimonio nei registri civili. Così, dopo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
