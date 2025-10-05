Finché trascrizione non ci separi | storia di un matrimonio mai esistito perché il prete è smemorato

Messinatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono sposati davanti a Dio, con tanto di rito concordatario, fedi al dito e applausi sul sagrato. Ma per lo Stato italiano quel matrimonio non è mai esistito. A causare tutto, un errore burocratico clamoroso: il parroco non ha mai trascritto l’atto di matrimonio nei registri civili. Così, dopo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finch - trascrizione

Cerca Video su questo argomento: Finch233 Trascrizione Separi Storia