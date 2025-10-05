Finalmente più Chivu che Inzaghi | con la Cremonese è nata la nuova Inter

Il successo con la Cremonese ha messo in mostra una squadra diversa: subito in verticale senza troppi palleggi. Ora si vede la mano del tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finalmente più Chivu che Inzaghi: con la Cremonese è nata la nuova Inter

In questa notizia si parla di: finalmente - chivu

Inter, problema in attacco finalmente risolto? Chivu ha una missione – TS

Chivu Inter, finalmente l’attacco è completo: si studiano queste opzioni

Finalmente Chivu ha fatto giocare Pio Esposito. E ora l’Italia calcistica se n’è innamorata

Chivu: "E' vero, chiedo di tirare di più e li alleno anche a tirare di più. Mi fa piacere che si sia sbloccato Nico, Barella può fare benissimo il regista. A volte cerchiamo l'imbucata e io voglio che cerchiamo anche il tiro da fuori. Finalmente mi godo la vittoria, ho se - X Vai su X

PAGELLE ? Chivu 7 L’Inter fa una partita SERIA, la squadra ha approcciato bene il match ed è rimasta con la spina attaccata tutto il tempo, finalmente senza cali di attenzione e senza concedere nulla agli avversari. Sembra tutto dovuto, ma queste - facebook.com Vai su Facebook

“Chivu meglio di Inzaghi”, l’opinionista fa discutere: scatta la polemica - Chivu e Inzaghi a confronto: il giornalista punta tutto sul tecnico ex Parma. Secondo spaziointer.it

Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter - Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. Si legge su corrieredellosport.it