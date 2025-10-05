Finalmente il vero Monza Alvarez e Birindelli | svolta
di Alessandro Stella MONZA Cattiveria agonistica, ma soprattutto, per la prima volta, un gioco offensivo degno di nota. All’U-Power Stadium il miglior Monza della stagione ribalta 2-1 il Catanzaro (decisivi i gol di Alvarez e Birindelli ) e conquista tre punti fondamentali. Il successo rilancia i biancorossi a ridosso delle prime posizioni e permette al tecnico Paolo Bianco di presentarsi alla sosta Nazionali con maggiori certezze. Tra quindici giorni si capirà se la squadra ha davvero cambiato passo. Bianco conferma Carboni in difesa e rilancia Colpani in attacco accanto a Keita ed Alvarez. L’avvio di gara è pessimo nonché la fotografia perfetta di tutte le difficoltà attuali del Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
