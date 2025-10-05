Finalmente Google Foto migliora il backup con una novità
Una delle ultime novità introdotte in Google Foto è stata svelata nelle scorse ore dal popolare leaker AssembleDebug L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: finalmente - google
Google sposta la AI Mode sugli smartphone e la porta finalmente al debutto sui tablet
Google Home accoglie finalmente una richiesta funzione sui vecchi termostati
Google Maps su Pixel Watch e Wear OS diventa finalmente più utile per la navigazione
ONE PIECE TV Anime 25th Anniversary Watch Memorial Edition L size Orologio 5000 pezzi numerato by SEIKO - Millennium shop one https://share.google/l64IjgbCDNsoWOL9L FINALMENTE DISPONIBILI - facebook.com Vai su Facebook
Google Foto amplia la modifica immagini con AI a più dispositivi - Google Foto sta espandendo la funzione di modifica basata sull’AI oltre la famiglia Pixel 10, dove era stata lanciata in esclusiva al debutto. Riporta tecnoandroid.it
Google Foto introduce l’editing conversazionale: permette le modifiche con la voce o il testo - Dopo il debutto in anteprima sui Pixel 10, la funzione di editing conversazionale è ora in d ... Si legge su tecnoandroid.it