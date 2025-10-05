Filovia best practice a Varsavia ma il comitato su La Verde non cambia idea | Archeologia industriale

Ilpescara.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nonostante il progetto della filovia elettrica ‘La Verde’ sia stato inserito tra le quattro best practices europee, il mio subordinato consapevole pare su quest'opera fallimentare non cambia”. Ad affermarlo è il vicepresidente del comitato Strada parco bene comune Maurizio Biondi, commentando la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filovia - best

La denuncia Pd: "La giunta 'relega' nel parco Florida la sagra di Sant'Antonio e chiude fuori nonni e bambini in nome della filovia"

Marsilio sulla partenza della filovia: "Opera attesa da 30 anni, ora il collegamento con tutta l'area metropolitana"

VIDEO | Tua festeggia i 10 anni con la filovia: 6mila passeggeri al giorno nella prima settimana, ora l’intermodalità

FILOVIA PESCARA: UNA DELLE QUATTRO BEST PRATICES ALLA UITP MEETING DI VARSAVIA - PESCARA – Il progetto della filovia elettrica “La Verde” Pescara– Montesilvano, gestita da Tua – Trasporto Unico Abruzzese, è stato inserito tra le quattro best practices europee ed è stato presentato ... abruzzoweb.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Filovia Best Practice Varsavia