Film più attesi del 2025 da non perdere

Jumptheshark.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione cinematografica estiva del 2025 si è conclusa con risultati deludenti, registrando il peggior incasso al botteghino dal 1981, anno di riferimento per i dati rivisti dall’inflazione. Sebbene l’estate sia tradizionalmente il periodo di lancio delle produzioni più attese, numerosi titoli di grande richiamo sono ancora in programma per gli ultimi mesi dell’anno. La previsione di un aumento del 3% degli incassi nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2024 alimenta un certo ottimismo per la ripresa complessiva del settore cinematografico. Nonostante ciò, non tutte le pellicole più importanti saranno distribuite esclusivamente nelle sale; alcune uscite avranno una limitata proiezione cinematografica prima di approdare sulle piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

film pi249 attesi del 2025 da non perdere

© Jumptheshark.it - Film più attesi del 2025 da non perdere

In questa notizia si parla di: film - attesi

Le serie e i film Netflix più attesi di agosto 2025

Le serie tv e i film Netflix più attesi di agosto

I film d’azione più attesi del 2025 da non perdere

I 5 film sequel più attesi in assoluto in uscita nei prossimi anni - Scoprite quali sono i 5 film sequel più attesi che arriveranno nelle sale cinematografiche nel corso dei prossimi anni. Scrive cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Film Pi249 Attesi 2025