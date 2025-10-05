Film più attesi del 2025 da non perdere

La stagione cinematografica estiva del 2025 si è conclusa con risultati deludenti, registrando il peggior incasso al botteghino dal 1981, anno di riferimento per i dati rivisti dall’inflazione. Sebbene l’estate sia tradizionalmente il periodo di lancio delle produzioni più attese, numerosi titoli di grande richiamo sono ancora in programma per gli ultimi mesi dell’anno. La previsione di un aumento del 3% degli incassi nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2024 alimenta un certo ottimismo per la ripresa complessiva del settore cinematografico. Nonostante ciò, non tutte le pellicole più importanti saranno distribuite esclusivamente nelle sale; alcune uscite avranno una limitata proiezione cinematografica prima di approdare sulle piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

