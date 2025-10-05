Film italiano che ha rivoluzionato la regia moderna

l'importanza e l'innovazione di "il conformista" nel cinema moderno. Il film "Il conformista", diretto da Bernardo Bertolucci e uscito nel 1970, rappresenta un punto di svolta nella storia della regia cinematografica. All'epoca ricevette reazioni contrastanti: alcuni lo consideravano un esercizio stilistico troppo sofisticato, altri lo vedevano come un'opera troppo raffinata per affrontare la brutalità del fascismo. Con il passare degli anni e grazie a restauri accurati, si è compreso che questa pellicola ha rivoluzionato le regole della messinscena moderna. Non si limita a narrare un romanzo di Alberto Moravia: trasforma la forma stessa del cinema in uno strumento di analisi psicologica e sociale, utilizzando luce, architettura e montaggio come linguaggi attraverso cui interpretare i personaggi e le dinamiche dell'epoca.

