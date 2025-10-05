FIDAS Bergamo compie 65 anni e vi invita a una festa per celebrare il dono

L’11 ottobre all’Auditorium Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ci sarà un evento aperto a tutti tra testimonianze, musica e gratitudine per chi ha scelto di donare. Il grande ospite sarà il Vava77. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Fidas Bergamo celebra 65 anni di solidarietà e impegno per la vita

