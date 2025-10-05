FIDAS Bergamo compie 65 anni e vi invita a una festa per celebrare il dono
L’11 ottobre all’Auditorium Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ci sarà un evento aperto a tutti tra testimonianze, musica e gratitudine per chi ha scelto di donare. Il grande ospite sarà il Vava77. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: fidas - bergamo
Fidas Bergamo celebra 65 anni di solidarietà e impegno per la vita
L'11 Ottobre 2025 alle 14.00 presso l'Auditorium Parenzan dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si festeggiano i 65 anni dell'associazione FIDAS-Bergamo. Per chiunque volesse partecipare all'evento è possibile confermare la vostra presenza co - facebook.com Vai su Facebook
Appuntamento all’auditorium Parenzan dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. - X Vai su X
FIDAS Bergamo compie 65 anni e vi invita a una festa per celebrare il dono - Un piccolo gruppo di persone, senza grandi mezzi ma con una convinzione incrollabile, scelse di non voltar ... Segnala ecodibergamo.it
Fidas Bergamo celebra 65 anni di solidarietà e impegno per la vita - Un traguardo importante, una storia lunga 65 anni, ma soprattutto un’occasione per dire grazie a tutti i volontari, donatori e sostenitori che ogni giorno rendono possibile un gesto semplice ma ... Da bergamonews.it