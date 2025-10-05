Fiamme in appartamento Paura a Villa Sant’Antonio | | Incendio in una camera
Fiamme in un appartamento di via Indipendenza, momenti di paura a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama. L’incendio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è divampato in un’abitazione al primo piano di una palazzina, che si affaccia proprio su via Indipendenza. In poco tempo le fiamme hanno preso il sopravvento ed hanno distrutto un’intera camera e tutti i suppellettili, anche il pavimento è saltato. Per fortuna in casa in quel momento non c’era nessuno, quindi non si registrano danni a persone, ma solo a cose. "E’ stato il mio compagno insieme ai vicini – ci ha raccontato la padrona di casa – a dare l’allarme intorno alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fiamme - appartamento
Serle, incendio in una palazzina: in fiamme un deposito, un appartamento e il tetto
Incendio nella notte, appartamento in fiamme al Falcon Residence
Incendio a Sesto, fiamme nell'appartamento: trovato morto un uomo
TRIS Siracusa. . Fiamme in casa: muore un uomo per le inalazioni tossiche. Il rogo è scoppiato intorno alle 20,15 in via Nilde Iotti e ha interessato un appartamento al secondo piano di una piccola palazzina - facebook.com Vai su Facebook
Fiamme in appartamento a Pregassona: palazzina sfollata, due persone ricoverate - X Vai su X
Fiamme in appartamento. Paura a Villa Sant’Antonio:: "Incendio in una camera" - L’incendio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è divampato in un’abitazione al ... Si legge su msn.com
Paura in condominio, fiamme sul balcone: famiglia evacuata - RONCAFORT (TRENTO) – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 ottobre, quando il poggiolo del balcone di un edificio residenziale ha improvvisamente preso fuoco. Si legge su nordest24.it