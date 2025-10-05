Fiamme in un appartamento di via Indipendenza, momenti di paura a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama. L’incendio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è divampato in un’abitazione al primo piano di una palazzina, che si affaccia proprio su via Indipendenza. In poco tempo le fiamme hanno preso il sopravvento ed hanno distrutto un’intera camera e tutti i suppellettili, anche il pavimento è saltato. Per fortuna in casa in quel momento non c’era nessuno, quindi non si registrano danni a persone, ma solo a cose. "E’ stato il mio compagno insieme ai vicini – ci ha raccontato la padrona di casa – a dare l’allarme intorno alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamme in appartamento. Paura a Villa Sant’Antonio:: "Incendio in una camera"