Festival organistico Castelli d’aria Oggi si comincia con Mammarella
Parte da Mondolfo, oggi, la 19esima edizione del festival ‘Castelli d’Aria, itinerari organistici nella provincia di Pesaro Urbino’. L’appuntamento è per le ore 18,15 all’insigne Collegiata di Santa Giustina. A tenere il concerto sarà il Maestro Alberto Mammarella da Chieti, il quale proporrà un repertorio classico che va dal Seicento all’Ottocento. La sua esibizione sarà preceduta da un interessante evento, organizzato dal Circuito Museale di Mondolfo, che consisterà in una passeggiata all’interno del borgo antico del paese. Per informazioni e prenotazione si può chiamare il 366.5608563. Questa e tutte le altre giornate di ‘Castelli d’Aria (in totale 15), saranno curate dal direttore artistico del festival, il Maestro Giovannimaria Perrucci, in collaborazione con i Comuni, le associazioni e le aziende dei borghi ospitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: festival - organistico
Festival Organistico: terzo concerto dedicato alla musica antica con João Vaz
La Festa di San Benedetto a San Martino delle Scale: festival organistico, spettacoli e processioni
Domani il via al 38° Festival Organistico presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale
Concerto del Festival Organistico del Salento XI Edizione Direzione Artistica Francesco Scarcella Con Margherita Sciddurlo Galatina -Basilica Santa Caterina D'Alessandra - facebook.com Vai su Facebook