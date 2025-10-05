Festival nazionale della filosofia attiva VII edizione
Sabato 11 ottobre 2025 dalle 17 alle 23 in Piazza del Nettuno. Con il Patrocinio del Comune di Bologna, sabato 11 ottobre, i volontari di Nuova Acropoli Bologna porteranno la VII edizione del Festival Nazionale della Filosofia Attiva in Piazza del Nettuno con uno stand pronto ad accogliere i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: festival - nazionale
Al via il Cervia Summer Festival: in piazza sette spettacoli di grandi artisti e personaggi del panorama nazionale
Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana
Veroli, Festival Nazionale dello Sport Raccontato, ultime serate in piazza Santa Salome
Credito Cooperativo. . ZeroPerCento: il lavoro che mette le persone al centro Al Festival Nazionale dell’Economia Civile , la cooperativa milanese ZeroPerCento è stata premiata tra le Imprese Ambasciatrici dell’Economia Civile. Un riconoscimento che cele - facebook.com Vai su Facebook
#GRConfcooperative Al via la 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze. Fino al 5 ottobre, istituzioni e società civile a confronto su “Democrazia Partecipata”. Ascoltiamo il presidente di #Confcooperative, Gardini @ItaCooperativa - X Vai su X
Festival della Filosofia Attiva: 2° appuntamento a L’Aquila - Dopo il successo di pubblico della prima giornata, Nuova Acropoli propone Sabato 4 ottobre il 2° appuntamento del Festival Nazionale della Filosofia Attiva, dalle ore 16:00 fino alle ore 23:00, in ... Lo riporta laquilablog.it
7° Festival Nazionale della Filosofia Attiva a L’Aquila - Torna a L’Aquila il Festival Nazionale della Filosofia Attiva, promosso da Nuova Acropoli con il patrocinio del Comune dell’Aquila. Riporta laquilablog.it