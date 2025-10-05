Festival economia civile Basu | Occorrono indicatori che vadano oltre il Pil

Conoscere il benessere oltre il PIL, perché non basta misurare la crescita economica per capire se una società sta davvero migliorando. Se ne è parlato nella giornata conclusiva della 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile con Kaushik Basu (Co-presidente del comitato “oltre il PIL” dell’ONU e già capo consigliere economico del Governo dell’India), Marco Venturelli (Segretario Generale Confcooperative), Nicola Perini (Presidente Confservizi Cispel e Publiacqua) e Giovanni Tula (Responsabile Sostenibilità Italia per Enel). Il panel è stata anche l’occasione per presentare l’Indice di Sviluppo Umano Comune (una ricerca non ancora conclusa), un nuovo indicatore di sintesi che trova fondamento in due evidenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

