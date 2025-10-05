Festival dell' economia civile focus sul piano dell’economia sociale per pace e BenVivere
Si è conclusa a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, la settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze, che ha lanciato un messaggio forte con l’ultimo panel dal titolo “ Democrazia è partecipazione ”, durante il quale sono stati premiati giovani e organizzazioni giovanili. Augusto dell’Erba (Presidente Federcasse–BCC) ha aggiunto: “Ogni volta che teniamo questo incontro registriamo risultati importanti. Quest’anno abbiamo affrontato il grande tema della democrazia partecipata, che è di straordinaria attualità per quello che avviene nel mondo, probabilmente frutto di un deficit di democrazia nei Paesi nei quali questi eventi drammatici si verificano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Hackathon al Festival nazionale dell'economia civile
A Firenze Festival economia civile con i Nobel Spence e Banerjee
COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO – Due Premi Nobel al Festival Nazionale dell’Economia Civile 2025: Abhijit Banerjee e Michael Spence protagonisti a Firenze
Si è conclusa a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, la settima edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che ha lanciato un messaggio forte con l'ultimo panel dal titolo "Prendersi cura della Democrazia. Il (nuovo) ruolo per l'Europa"
Festival Nazionale dell’Economia Civile, i Comuni Ambasciatori 2025 - Premiate due esperienze particolarmente significative, che rappresentano il meglio dell’amministrazione condivisa in Italia: il C. Da adnkronos.com