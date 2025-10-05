Festival dell' economia civile focus sul piano dell’economia sociale per pace e BenVivere

Si è conclusa a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, la settima edizione del Festival Nazionale dellEconomia Civile a Firenze, che ha lanciato un messaggio forte con l’ultimo panel dal titolo “ Democrazia è partecipazione ”, durante il quale sono stati premiati giovani e organizzazioni giovanili. Augusto dell’Erba (Presidente Federcasse–BCC) ha aggiunto: “Ogni volta che teniamo questo incontro registriamo risultati importanti. Quest’anno abbiamo affrontato il grande tema della democrazia partecipata, che è di straordinaria attualità per quello che avviene nel mondo, probabilmente frutto di un deficit di democrazia nei Paesi nei quali questi eventi drammatici si verificano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

